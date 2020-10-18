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Amanoslar'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Terörün yurt içinde tamamen yok edilmesi hedefiyle başlatılan Yıldırım operasyonları sürüyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli operasyon düzenlendi. 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.
13 Yıldırım Operasyonu sürüyor
İçişleri Bakanlığı,13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım 1-13 Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 124 terörist etkisiz hale getirildiğini, 53 işbirlikçi yakalandığını, 190 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini açıkladı.
Etiketler: Son Dakika Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 09:45
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