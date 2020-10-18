Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı yerli su altı robotu Kaşif, Fatih sondaj gemisinde göreve başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Kaşif"in Fatih Sondaj Gemisi’nde kullanılmaya başlandığını açıkladı.

"Denizler altındaki elimiz gözümüz"

Bakan Dönmez'in Twitten hesabından yaptığı paylaşımda “Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz” olarak tanılmadığı "Kaşif", 3 bin metre derine inen kamerasıyla deniz sondaj faaliyetlerine video görüntü desteği verecek.

Kaşif’in görüntülerini de paylaşan Dönmez, “Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı. Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak” ifadesini kullandı.