Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile çekilen bir fotoğraf paylaştı.

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 29'uncu yılını kutlayan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü tebrik ediyorum. “Tek Millet, İki Devlet” anlayışıyla, Azerbaycan’ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."