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Erdoğan’dan Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın bağımsızlığının 29'uncu yılını kutladı. Erdoğan, “Vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile çekilen bir fotoğraf paylaştı.
Azerbaycan'ın bağımsızlığının 29'uncu yılını kutlayan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü tebrik ediyorum. “Tek Millet, İki Devlet” anlayışıyla, Azerbaycan’ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2020
“Tek Millet, İki Devlet” anlayışıyla, Azerbaycan’ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/Dun02h22Pm
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan AzerbaycanSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 15:46
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