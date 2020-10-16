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AK Parti Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan 51 yaşında hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kalın, Twitter'daki paylaşımında, "Sevgili Markar Esayan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadesini kullandı.
Sevgili Markar Esayan’ı kaybettik. Başımız sağolsun.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 16, 2020
Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi.
Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir tedavi gören Esayan'ı daha önce evinde ziyaret etmişti.
Aynı zamanda yazar olan Esayan'ın 2005-2015 yıllarında 5 kitabı yayımlanmıştı.
Etiketler: AK PartiSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 19:28
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