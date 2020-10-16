Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kalın, Twitter'daki paylaşımında, "Sevgili Markar Esayan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadesini kullandı.

Sevgili Markar Esayan’ı kaybettik. Başımız sağolsun.

Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi.

Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 16, 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir tedavi gören Esayan'ı daha önce evinde ziyaret etmişti.

Aynı zamanda yazar olan Esayan'ın 2005-2015 yıllarında 5 kitabı yayımlanmıştı.