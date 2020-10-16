Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce atmış olduğumuz imzayla gerçekleştirdik.

(Türkiye-Ukrayna) Yatırımların artırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki irademizi teyit ettik.

Salgınla mücadelede Türkiye, Ukrayna halkının yanındadır.

Serbest ticaret anlaşması müzakerelerini süratle neticelendirme hususunda Sayın Zelenski ile hemfikiriz.

Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır.

Türkiye Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor.

FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelemizde eşgüdümümüzü güçlendirme hususunda mutabıkız.

Ukrayna'nın egemenliğini Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini hep destekledik destekleyeceğiz.

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