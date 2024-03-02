EURO Med: İsrail ordusunun sivilleri öldürdüğünü doğrulayan 4 delil var

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü Euro-Med, Gazze'de 100'den fazla sivilin yardım beklerken öldürülmeleri ile ilgili ilk araştırma sonucunu yazılı olarak açıkladı.

Açıklamada, "araştırmanın İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu onlarca Filistinli sivilin öldüğünü ve yaralandığını doğruladığı" ifade edildi.

Euro-Med'in açıklamasında, İsrail ordusunun, havadan çekilmiş ve montajlanan bir video yayımladığı, çok sayıda sivil ölümünün "izdiham ve ayaklar altına alınmadan kaynaklandığını öne sürerek" kendisini bu vahşetten sıyırmaya çalıştığı aktarıldı.

Ekiplerinin olayı ilk anlardan itibaren gözlemlediği ve İsrail tanklarının Gazze'nin batısı ile güneyinde insani yardım almaya çalışan Filistinli sivil gruplara ağır ateş açtığı belirtildi.

İsrail ordusunun sivilleri öldürdüğünü doğrulayan dört delilin olduğu vurgulanan açıklamada, bunlardan ilkinin, ölü ve yaralıların vücutlarındaki yaralanma izleri olduğu kaydedildi.

İkinci kanıtın İsrail ordusunun yayımladığı görüntüler olduğu ve kıyıya yakın konuşlanan tanklardan açılan ateşin duyulabildiği ancak İsrail ordusunun bu durumu kasıtlı olarak gizlediği ifade edildi.

Sivillerin vurulması sırasında duyulan sesin İsrail ordusunun kullandığı otomatik bir silahtan geldiğinin de tespit edildiğinin altı çizildi.

İsrail'in perşembe günü, Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere saldırı düzenlemiş, en az 115 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıda 760 kişi de yaralandı.