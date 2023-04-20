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Dünya
AA 20.04.2023 00:10

Eski Sovyet yönetiminin sürgün ve idam ettiği 208 Özbek aydın aklandı

Özbekistan'da, eski Sovyetler Birliği döneminde rejim karşıtı olduğu gerekçesiyle 1930-1931 yıllarında hapis, sürgün ve idam edilen 208 Özbek aydın, mahkeme kararıyla aklandı.

Eski Sovyet yönetiminin sürgün ve idam ettiği 208 Özbek aydın aklandı

Özbekistan Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, 1930-1931 yıllarında mahkeme kararı olmadan baskı altında tutulan, toplama kamplarına gönderilen, hapis, sürgün ve idam edilen 208 aydının aklanmasıyla ilgili davanın sona erdiği kaydedildi.

Açıklamada, bu aydınların eski Sovyet yönetimince rejime karşı çıkma, silahlı çete kurma, silahlı isyan, baskın düzenleme ve rejime karşı olan yabancı ülkelerle işbirliği yapmakla suçlandığı belirtilirken, Özbekistan Yüksek Mahkemesince söz konusu kişilerin beraatına karar verildiği vurgulandı.

Sovyetler döneminde 100 bin kişi hüküm giymiş, 13 bin kişi de kurşuna dizilmişti

Özbekistan'da hükümet kararıyla eski Sovyetler Birliği rejimince 1920-1950 yıllarında çeşitli cezalara çarptırılanların aklanmasına yönelik çalışmaları yürütecek bir komisyon kurulmuştu.

Özbekistan Yüksek Mahkemesince Ağustos 2021'de yapılan mahkemede, Sovyet karşıtı olduğu gerekçesiyle 1920-1931 yıllarında hapis, sürgün ve idam edilen 115 Özbek aydını, ocak 2022’de 120 Özbek aydını, aralık 2022’de ise 173 Özbek aydını mahkeme kararıyla aklanmıştı.

Eski Sovyetler Birliği döneminde 1937-1953 yıllarında Özbekistan'da rejim karşıtı olduğu gerekçesiyle yaklaşık 100 bin kişi farklı cezalara çarptırılmış, 13 bin kişi ise kurşuna dizilmişti.

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