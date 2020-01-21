Mıng'ın cezasının açıklandığı duruşma, Tiencin 1 Numaralı Orta Seviye Halk Mahkemesinde görüldü.

Mıng'ın 13,5 yıl hapsin yanı sıra 2 milyon yen (1 milyon 715 bin lira) para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Kararda Mıng'ın 2005-2017 yıllarında Kamu Güvenliği Bakan Yardımcılığı ve Deniz Polisi Başkanlığı yaptığı sırada mevkisini kullanarak 2 milyon dolar rüşvet aldığı ifade edildi.

Haziran 2019'da çıkarıldığı mahkemede rüşvet aldığını kabul eden Mıng, kararı temyize götürmeyeceğini açıkladı.

Eylül 2018'de Fransa'dan Çin'e geldiğinde kendisinden haber alınamayan ve 8 Ekim 2018'de Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yolsuzluk soruşturması altında olduğu açıklanan Mıng'ın "Tamamen kendi iradesiyle rüşveti kabul ettiği ve yasaları ihlal ettiği" şüphesiyle soruşturulduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA