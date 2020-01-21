Forbes’e göre 114.1 milyar dolarlık serveti ile şu anda dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bernand Arnault nereli? Kaç yaşında? Sizler için derledik.

Bernard Arnault kimdir?

Fransız iş insanı Bernard Arnault 1949 yılında doğdu. Arnault LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), ve Christian Dior şirketlerin başkanı ve CEO görevlerini üstlenmekte. Bu şirketlerde yüzde 51 hisse sahibi. Kızı Delphine Arnault LVMH başkan yardımcısı görevinde. Arnault sanat açık artırma şirketi olan Phillips de Pury & Company’nin de sahibi.

Belçika’ya vatandaşlık başvurusunda bulunmuştu

Cumhurbaşkanı Francois Hollande'ın seçimlerde yaptığı, 1 milyon avronun üzerinde geliri olanlara, yüzde 75 oranında vergi uygulama vaadi sonrası ülkenin en zengini Bernard Arnault Belçika vatandaşlığı için başvurdu.

François Hollande'ın Fransa başkanı seçilmesinden sonra vergi oranlarında artışın gündeme gelmesi üzerine 2012 Ağustosunda Belçika vatandaşlığına başvurdu. Arnault'nun Belçika'daki daha avantajlı vergi mevzuatından yararlanmak için grup şirketlerine ait 4,1 milyar Euro aktifi bu ülkeye aktardığı duyuruldu.



Kaynak: TRT Haber