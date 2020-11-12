Rawlings'in aile yakınları tarafından yapılan açıklamaya göre, 73 yaşındaki eski Devlet Başkanı birkaç haftadır başkent Akra'daki Korle Bu Eğitim Hastanesinde tedavi görüyordu.

Annesi Ganalı, babası İskoçyalı olan Rawlings, 1947 yılında dünyaya geldi.

Rawlings, 1969'da Gana Hava Kuvvetleri'nde eğitimini tamamladı ve 1979'da darbeyle iktidara geldi.

Darbenin ardından ülkeyi 13 yıl yöneten Rawlings, 1992'de Ulusal Demokratik Kongre'yi (NDC) kurdu ve Dördüncü Cumhuriyet'in ilk başkanı oldu.

Rawlings, 1996'da ikinci kez seçilerek ülkeyi 4 yıl daha yönetti.

Rawlings, anayasal kısıtlama nedeniyle 2 dönem görev yaptıktan sonra 2000'de Başkan Yardımcısı John Atta Mills'in başkan adayı olmasına izin verdi.