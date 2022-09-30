İskoçya'da bir kadın, sosyal medyada eski erkek arkadaşı hakkında sahte hesaplar üzerinden karalayan paylaşımlar yaptı.

Bunun üzerine, mağdur dava açtı, mahkeme, öfkeli eski arkadaşının 663 bin euro yani yaklaşık 12 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti.

Peki, Türkiye'deki kanunlar benzer bir durumun yaşanması halinde ne diyor? Avukat Göknur Mercan cevapladı.

Türk hukukunda da örnekleri var

Mercan, “Türk hukukunda sosyal medya paylaşımları sebebiyle kişilik hakları zedelenen şahısların suçun mahkemeler tarafından sabit görülmesi şartıyla tazminat talep etme hakları mevcut” bilgisini verdi.

Türk hukukunda ve Türkiye'de bunun çeşitli örneklerinin görüldüğünü söyleyen Mercan, “Özellikle eşler ayrılık sürecinde ve ayrılık sonrasında sosyal medya paylaşımlarıyla birbirlerine karşı hakaret edebiliyorlar. Ülkemizde de bu şekilde açılan birçok tazminat davası mevcut” diye konuştu.

Haber: Yavuzhan Caner