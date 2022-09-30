Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AFP
İsrail'den Rus vatandaşlığına sahip İsrailli askerlere "Rusya" yasağı
[Fotograf: Reuters]
İsrail ordusu, Rusya-İsrail çifte vatandaşlığına sahip askerlerinin Rusya’ya uçmalarını yasakladı. Ayrıca bu ülkede bulunanların da acilen İsrail'e dönmelerini emretti.
İsrail Yayın Kuruluşunun haberine göre, İsrail ordusu, aynı zamanda Rus vatandaşlığına sahip askerlerine Rusya'dan derhal dönmeleri talimatı verdi.
Ordu, Rus vatandaşlığına sahip askerlerinin Rusya ordusunda askere alınmamaları için de bu ülkeye uçmalarını yasakladı.
Dışişleri Bakanlığının da çifte vatandaşlığa sahip İsraillileri Rus ordusuna katılmamaları konusunda uyardığı belirtildi.
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