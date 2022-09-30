Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 19:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Stoltenberg: Rusya'nın ilhakını asla tanımayacağız
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği toprakları Rusya'nın parçası olarak asla tanımayacaklarını açıklayarak, ilhakın gayrimeşru ve yasa dışı olduğunu söyledi.
Stoltenberg, Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında, "Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır." dedi.
Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini söyledi.
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Etiketler: NATO Rusya Son Dakika Ukrayna
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