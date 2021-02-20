Karadavi Saraç'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları söyledi:

"Hayatını Allah'a davet yoluna adayan, Türkiye'nin büyük alimlerinden, El-Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesi mezunu sınıf arkadaşım Şeyh Muhammed Emin Saraç'a Allah rahmet eylesin. Allah onu bağışlasın, onu davetçilerin, sadıkların ve alimlerin mükafatıyla mükafatlandırsın."

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç, 90 yaşında tedavi gördüğü hastanede dün vefat etmişti.