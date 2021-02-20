Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 19:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı'ndan Saraç için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, dün vefat eden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı yayımladı.
Karadavi Saraç'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları söyledi:
"Hayatını Allah'a davet yoluna adayan, Türkiye'nin büyük alimlerinden, El-Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesi mezunu sınıf arkadaşım Şeyh Muhammed Emin Saraç'a Allah rahmet eylesin. Allah onu bağışlasın, onu davetçilerin, sadıkların ve alimlerin mükafatıyla mükafatlandırsın."
Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç, 90 yaşında tedavi gördüğü hastanede dün vefat etmişti.
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