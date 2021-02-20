Rusya'da kuş gribi: İnsanlarda ilk kez görüldü
Rusya'da H5N8 türü kuş gribi vakaları ilk kez insanlarda görüldü. Virüs, kümes hayvanları çiftliğinde çalışan 7 kişide tespit edildi. Virüsün insandan insana bulaşma özelliği bulunmuyor.
Dünya, koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürüyor. Ancak Rusya ,koronavirüs dışında ülkede kuş gribi vakasına da rastlandığını duyurdu.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu, H5N8 kuş gribi virüsünün insanlarda tespit edildiğini açıkladı.
7 kişi kuş gribi
Virüsün kümes hayvanları çiftliğinde çalışan 7 kişide tespit edildiği, kuş gribine yakalanan bu kişilerin durumunun iyi olduğu açıklandı.
Açıklamada, virüsün mutasyona uğrayıp uğramayacağını ve etkilerini zaman gösterecek denildi.
İlk kez insanda görüldü
H5N8 türü virüsünün insanda görülmesi bakımından ilk vakalar
Virüsün insandan insana geçme özelliği kazanmadığına dikkat çekilirken, bu durumun, olası mutasyonlara karşı hazırlıklı olunması ve gerektiğinde karşılık verilmesi adına hazırlanma vakti sunduğuna vurgu yapıldı.