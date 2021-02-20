Brezilya'da, koronavirüs aşılarının etkinliğini ölçmek için önemli bir araştırma başlatıldı.

45 bin kişinin yaşadığı Serrana kasabasında 30 bin yetişkine aşı uygulanıyor.

Uygulamanın amacı aşının sürü bağışıklığına olan etkisinin ortaya koymak ve ardından normal yaşama dönüşü sağlamak.

Çin aşısı kullanılıyor

Çin'in Coronavac aşısının kullanıldığı araştırmada; hamile ve emziren kadınlar, 18 yaşın altındaki çocuklar ve son 72 saatte ateşi çıkmış kişiler yer almıyor.

Araştırma kapsamında sadece aşının güvenliği ve etkinlik oranı değil, virüsün yayılma hızına etkisi de ölçülecek.

Sonuçlar Mayıs'ta

Mümkün olan herkese aşı uygulanmasının enfeksiyon oranlarını büyük ölçüde düşüreceği ifade ediliyor.

Sonuçların en erken Mayıs ayında alınması bekleniyor.

Aşının ağır vakalara etkisi yüzde 100

Araştırma sebebiyle çok sayıda kişinin aşı olmak için bölgeye akın ettiği de gelen haberler arasında.

Coronavac aşısının ağır vakaları önlemede yüzde 100, hafif vakaları önlemede ise yüzde 50'nin üzerinde başarılı olduğu açıklanmıştı.

Aşı yaptıranlar maskeye takmaya devam etsin

Koronavirüs aşılarının hastalığın bulaştırılmasını ne derece engellediği henüz net olarak bilinmiyor.

Uzmanlar, aşı yaptıranların kendilerini korumalarına rağmen, virüsü başkalarına bulaştırma riskine dikkat çekiyor.

Bu nedenle, aşı yaptıranların maske takmaya devam etmeleri isteniyor.