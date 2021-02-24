Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA, Reuters
Esed rejiminin eski istihbaratçısı, Alman mahkemesinde mahkum oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Alman mahkemesi, Esed rejiminin eski istihbaratçısını "insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan" mahkum etti.
Alman Die Zeit gazetesi, mahkemenin söz konusu kişiye 4,5 yıl hapis cezası verdiğini yazdı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Almanya Beşşar Esed Suriye Savaşı
Sıradaki Haber
Malezya'da ilk COVID-19 aşısını Başbakan yaptırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz