Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Esed rejiminin sivilleri hedef aldığını açıkladı.

"Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunuldu"

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İdlib’de hastaneyi vuran Esed rejimi, bu kez de füzelerle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi kuzeyindeki Kah meskûn mahallini ve Sarmada yakınındaki tır parkını hedef aldı. Kah’ta köylülere ait çok sayıda hayvan telef olurken tır parkında 7 sivil yaralandı. Saldırıların derhal sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunuldu. Birliklerimiz ikaz edildi. Gelişmeler takip edilmektedir."