Türkiye'nin girişimiyle terörden arındırılan Suriye'nin Azez kentinde Nevruz kutlamaları yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde düzenlenen "Umudumuz çiçek açıyor” adlı etkinlik çerçevesinde söylenen Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkılarla kardeşliğin önemine dikkat çekildi.

Şükriye Tutkun sahne aldı

Suriye'de terörden arındırılan ve özgürleştirilen bölgelerde ilk kez bir sanatçı konser verdi.

Ünlü sanatçı Şükriye Tutkun ve Suriyeli gençlerin sahne aldığı etkinliklerde, barış mesajı verildi.

"Bu insanların bize ihtiyacı var"

Konser sayesinde savaş mağdurlarının moral bulduğunu söyleyen Sanatçı Şükriye Tutkun, "Hep birlikte türkü söylerken gördüm ki bu insanlar, buradaki dostlar, savaştan acı çekmiş. Bu insanların bize ihtiyacı var. Zaten Türkiye çok yardımcı olmuş. Bizlerin de onlara moral olarak destek olmamız lazım" dedi.

"Güzel vakit geçirdik"

Eğlenceli vakit geçirdiğini söyleyen bir kadın, "Baharın gelişini Azez'de böyle bir etkinlikle kutladığımız için çok mutluyuz. Şarkılar dinleyerek güzel vakit geçirdik. Azez halkı olarak böyle moral etkinliklere ihtiyacımız var" diye konuştu.

Bir erkek ise, "Azez'de Araplar, Kürtler ve Türkmenler arasında kardeşlik bağını güçlendirecek böyle güzel bir etkinlik düzenlediği için Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Anne ile oğulun duygusal buluşması

Etkinlik öncesi 8 yıldır annesini göremeyen bir genç ile anne kavuştu.

İç savaşta Türkiye'ye sığınan anne ile oğlunun buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

