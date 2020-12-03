Ermenistan ordusunun Karabağ'daki mağlubiyetinin ardından ülkede hükümete yönelik istifa çağrıları sürüyor.

Muhalif 17 siyasi parti, Başbakan Nikol Paşinyan’a karşı ortak açıklama yayımladı.

"Paşinyan ülke güvenliğini tehlikeye atmaktadır"

Açıklamada, iktidarın, ülkede derinleşen siyasi ve sosyo-ekonomik krizin üstesinden gelemediğine işaret edilerek şöyle denildi:

"Bu nedenle, yeni bir hükümetin kurulması acil bir ihtiyaçtır. Kurulacak geçici hükümet için başbakan adayımız Vazgen Manukyan’dır. Manukyan, geçici hükümete liderlik etme, ülkeyi erken seçime götürüp ardından seçime katılmama taahhüdü verdi. Paşinyan görevde kaldığı her gün ülke güvenliğini tehlikeye atmaktadır, bu nedenle kendisinin derhal istifa etmesi gerekmektedir."

Manukyan, Ermenistan’da 1990-1991 yıllarında başbakanlık görevi yapmış, 1992-1993 yıllarında ise savunma bakanlığı görevini yürütmüştü.