Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 17:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hindistan'da yolcu uçağını arılar istila etti
[Fotoğraf: DHA]
Hindistan’ın Kolkata Havalimanı'nda park halindeki bir uçağı yuva olarak seçen arılar havalimanında zor anlar yaşattı. Ekipler, tazyikli su ile arıları dağıtmaya çalıştı.
Park halindeki Vistara Havayollarına ait Airbus A320 tipi bir yolcu uçağının sağ ön yolcu kapısının bulunduğu alanı kaplayan binlerce bal arısı, havalimanı itfaiye ekipleri tarafından su sıkılarak dağıtıldı.
Geçen yılda benzeri bir olay yaşanmış, Air India'ya ait uçağın sol kokpit camını kaplayan arılar uçağın gecikmeye girmesine neden olmuştu.
Öte yandan havacılık uzmanları, gövdesinde arı ve benzeri böcek sürüsü tespit edilen uçakların gerekli kontroller yapılmadan kalkışına izin verilmediğine dikkat çekti.
Uzmanlar ise arıları uçakların hızını ölçen pitot tüpüne girerek arızaya neden olabileceğini vurguladı.
Etiketler: Hindistan
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