Salgının merkezi olmayı sürdüren ABD'de koronavirüs kaynaklı ölümler artıyor.

13 milyon 920 bin vaka bulunan ülkede 24 saatte 2 bin 733 kişi hayatını kaybetti.

Hastanede tedavi görenlerin sayısı 100 bini geçti.

4 milyon nüfuslu Los Angeles’ta belediye başkanı "evde kal" emri yayımladı.

Salgının bir diğer merkezi olan Rusya'da da yeni bir vaka sayısı rekoru kırıldı. son 24 saatte 28 bin 145 kişide koronavirüs tespit edildi.

554 kişi ise hayatını kaybetti.