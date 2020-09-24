Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ermenistan son 24 saatte 69 kez ateşkes ihlali gerçekleştirdi
Ermenistan yine Azerbaycan'la olan ateşkesi bozdu. Son 24 saatte 69 kez Azerbaycan askerleri ve sivil yerleşim yerleri hedef alındı. TRT Haber, ihlallerin sık sık yaşandığı o mevzileri görüntüledi.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yüksek. Bölgede askerler teyakkuzda.
Sınır hattında şiddetli çatışmalar yaşanmıyor ancak Ermenistan, tacizlerine devam ediyor.
Ermenistan’ın Berd bölgesi sınır hattında bulunan güçler Alibeyli, Ağdam ve Kohanebi köylerini koruyan Azerbaycan askerlerini hedef aldı.
Ermeni güçleri son 24 saatte 69 ateşkes ihlali gerçekleştirdi.
Azerbaycan ordusu ise Ermenistan tarafına misliyle karşılık verildi.
Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine saldırmış, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.
Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral 12 asker şehit olmuştu
Etiketler: Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 15:20
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