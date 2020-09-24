Irak hükümetine bağlı kriz masası tarafından yapılan açıklamada, akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması kararı alındığı belirtildi.

Irak'ta COVID-19 salgınında günlük vaka sayısı 4 binlerde seyrediyor.