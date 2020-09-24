Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ta COVID-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Irak’ta yeni tip koronavirüsten (COVID-19) dolayı uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.
Irak hükümetine bağlı kriz masası tarafından yapılan açıklamada, akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması kararı alındığı belirtildi.
Irak'ta COVID-19 salgınında günlük vaka sayısı 4 binlerde seyrediyor.
Etiketler: ırak koronavirüs ırak covid-19 sokağa çıkma yasağıSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 12:55
Son Haberler
- 13:13
- 13:03
- 13:18
- 12:58
- 13:06
Sıradaki Haber
Belarus’ta Lukaşenko karşıtı protestolarda 364 kişi daha gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz