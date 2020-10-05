Haber Giriş: Kaynak: AA
Ermenistan, Azerbaycan'daki şehirlere saldırılarını sürdürüyor
[Fotoğraf: AA]
Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerini bombaladığı açıklandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerine yönelik topçu atışları gerçekleştirdiği belirtildi.
Saldırılar sonucu Berde'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Ermenistan ordusu Azerbaycan’daki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları sürdürürken, dün de Gence, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron’a yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.
Saldırılarda 25 sivil hayatını kaybetti
Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın saldırılarında şimdiye kadar 25 sivilin yaşamını yitirdiğini, 127 kişinin yaralandığını bildirdi.
Ayrıca, 313 evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
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