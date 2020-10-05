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MSB: Azerbaycan toplam 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı
Milli Savunma Bakanlığının Azerbaycan güvenilir kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ordu bugüne kadar toplam 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı.
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı yerleşim yerleriyle ilgili açıklama yaptı.
Azerbaycan güvenilir kaynaklarına dayandırılan açıklamada, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yerinin işgalden kurtarıldığı belirtildi.
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