Haber Giriş: Kaynak: DHA
Brezilya'da süpermarket rafları insanların üzerine devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
Brezilya’nın Sao Luis kentindeki bir süpermarkette, dev kule halindeki rafların aniden devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Brezilya'da Maranhao eyaletine bağlı Sao Luis kentinde bulunan Mix Mateus Atacarejo isimli süpermarkette, metal rafların aniden devrilmesi sonucu birçok kişi rafların altında kaldı.
Olay yerine gelen ekipler ve çevredekiler, rafların altında sıkışan kişileri hızlıca kurtardı.
Talihsiz olayda market çalışanı 1 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Olayda hayatını kaybeden market çalışanının, rafların birer birer yıkılması sırasında rafları düzelttiği açıklandı.
Görgü tanıklarının afet benzetmesi yaptığı olayda yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.
Rafların insanların üzerine devrildiği anlar, süpermarketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: süpermarket raflar devrildi BrezilyaSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 10:10
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