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Dünya
Sky News 28.07.2023 08:48

Erkek kardeşini öldüren beş yaşındaki çocuğun kanında kokain bulundu

ABD'de erkek kardeşini ölümcül bir şekilde vuran beş yaşındaki bir erkek çocuğunun kokain testinin pozitif çıktığı, bebeğin ise kanında esrara rastlandığı açıklandı.

Erkek kardeşini öldüren beş yaşındaki çocuğun kanında kokain bulundu

Savcılar, 16 aylık Isiah Johnson'ın, erkek kardeşinin ateşlediği silahla hayatını kaybettiğini açıkladı.

Isiah'ın kanında esrar olduğu ve erkek kardeşinin kokain testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Olaydan sonra polis, apartmanda 93 adet fentanil hapı, esrar ve uyuşturucu üretiminde kullanılan araç gereç bulduğunu da sözlerine ekledi.

Savcılar, Lafayette'in ebeveynleri Deonta Jermaine Johnson (27) ve Shatia Tiara Welch (24) hakkında ihmal ve uyuşturucu suçlamasında bulundu.

Welch polise silahın kendisine ait olduğunu ama genellikle yatağının altındaki bir kutuda kilitli tuttuğunu söyledi.

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