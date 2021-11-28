Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 01:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erbil'de hükümet binasına saldırı girişimi
[Fotoğraf: AA (Temsili)]
Irak’ın Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Dış İlişkiler Dairesi'ne girmeye çalışan bir kişi etkisiz hale getirildi. Saldırı hakkında soruşturma başlatıldı.
Erbil Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bir kişi, hükümet binalarının bulunduğu yerleşkedeki Dış İlişkiler Dairesi'ne girmeye çalışarak korumalara saldırdı.
Korumaların karşılık vermesiyle şahıs etkisiz hale getirildi.
Saldırganın 20-25 yaşlarında olduğu, Erbil’de ikamet ettiği bilgisi paylaşıldı.
Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı henüz bilinmezken, soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Irakın Kuzeyi
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