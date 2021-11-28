Erbil Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bir kişi, hükümet binalarının bulunduğu yerleşkedeki Dış İlişkiler Dairesi'ne girmeye çalışarak korumalara saldırdı.

Korumaların karşılık vermesiyle şahıs etkisiz hale getirildi.

Saldırganın 20-25 yaşlarında olduğu, Erbil’de ikamet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı henüz bilinmezken, soruşturma devam ediyor.