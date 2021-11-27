Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 21:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD 25 yıl sonra ilk kez Sudan'a büyükelçi atadı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD, Sudan'daki maslahatgüzar seviyesindeki diplomatik temsilciliğini büyükelçi seviyesine yükseltti.
Diplomat John Godfrey, ABD'nin Hartum Büyükelçisi olarak atandı.
Godfrey, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kesildiği 1996'dan bu yana görevlendirilen ilk ABD'nin Hartum Büyükelçisi oldu.
ABD'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Misyon Başkan Yardımcılığı yapan Godfrey Viyana'daki Birleşmiş Milletler Misyonu, Irak, Libya ve Suriye büyükelçiliklerinde görev yaptı.
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