Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 21:27Son Güncelleme: Kaynak: AFP, TRT Haber
Omicron bir AB ülkesine daha sıçradı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İtalya'da ilk kez yeni tip koronavirüsün (COVID-19) yeni varyantı olan omicronun tespit edildiği açıklandı.
Belçika, İngiltere ve Almanya'nın ardından İtalya'da da omicron varyantına rastlandı.
İtalya, Avrupa'da virüsün omicron varyantının görüldüğü 4. ülke oldu.
Omicron varyantı
Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyant, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Omicron olarak adlandırılmıştı. Omicron'un, Delta türünden daha bulaşıcı ve mevcut aşılara da karşı dirençli olduğu değerlendiriliyor.
Yeni varyantın tespit edilmesinin ardından aralarında İngiltere ve Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, bazı Afrika ülkelerinden uçuşları durdurmuştu.
Etiketler: İtalya Koronavirüs Omicron Son Dakika
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