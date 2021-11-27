Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya, Lesotho, Botsvana, Esvatini ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne seyahat yasağı uygulanacağı duyuruldu.

Bu bölge ve ülkelerden yolcu kabul edilmeyecek. Buraları ziyaret eden ülke vatandaşları COVID-19 aşı sertifikası ve iki negatif PCR testi ibraz ettikten sonra 3 gün karantinada kalacak.

Yeni varyant: Omicron

B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü, yeni mutasyona "Omicron" adının verildiğini duyurmuştu. Omicron, Yunan alfabesinin 15'inci harfi.

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü, ülkelerin imajlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle koronavirüs varyantlarına yeni adlar verileceğini açıklamıştı. Artık varyantlar görüldükleri ülkelerin adıyla değil Yunan alfabesindeki "Alfa, Beta, Gamma, Delta..." gibi harflerle anılıyor.