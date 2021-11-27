Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 21:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fas'ta kuraklık nedeniyle 'çevre felaketi' uyarısı
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Fas'ta sivil toplum kuruluşları, Moulouya Nehri'nin kuraklıktan kurtarılması çağrısında bulunarak, "çevre felaketi" konusunda uyardı.
Faslı 11 sivil toplum örgütünün yayımladığı ortak açıklamada, Moulouya Nehri'nin kuraklıktan kurtarılması çağrısı yapıldı.
Nehir ağzında yürütülen bilimsel çalışmalar sebebiyle biyoçeşitlilik ve birçok ekosistem bozuldu.
İnşa edilen barajların ve pompa istasyonlarının ardından su tedariklerinin azaldığına işaret edilerek, ülkede bir çevre felaketinin yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
Fas'taki en büyük nehirlerden yaklaşık 600 kilometre uzunluğundaki Moulouya Nehri Atlas Dağları'ndan doğarak Akdeniz'e dökülüyor. Nehirdeki kuraklık, bölgedeki tarım arazilerini ve biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor.
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