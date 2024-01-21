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Dünya
AA 21.01.2024 14:01

Endonezya'nın başkenti Cakarta taşınıyor

Endonezya, bataklık alana kurulu başkentini taşıyor. 10 milyondan fazla kişinin yaşadığı başkent Cakarta, Borneo Adası'na taşınacak. Taşınma çalışmalarında sona doğru yaklaşıldı. Yeni başkent Nusantara sadece elektrikli araçlara mahsus “çevre dostu şehir” olarak tasarlanıyor.

Endonezya'nın başkenti Cakarta taşınıyor
[Fotograf: AA]

Çarpık kentleşme, trafik sorunu ve doğal afetler. Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi Endonezya, bu sebeplerden dolayı başkentini taşıyor.

Endonezya'nın Başkentinin Cava adası'ndaki Cakarta'dan Borneo Adası'ndaki Nusantara kentine taşınması çalışmalarında sona doğru yaklaşıldı.

Nusantara, sadece elektrikli araçlara mahsus “çevre dostu şehir” olarak tasarlanıyor.

Eğer planlandığı gibi kurulursa Güneydoğu Asya’daki ilk “yeşil başkent” olarak da tarihe geçecek.

Yeni başkent, ülkenin en az doğal afet görülen adalarından Kalimantan’ın doğusunda 561 kilometrekarelik bir alana inşaa ediliyor.

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Şimdiki başkent Cakarta’nın nüfusu, kısa zamanda olağanüstü bir hızla arttı.

664 kilometrekarelik kara parçasında 10 milyonun üzerinde kişi yaşamasının yanısıra, sağlam altyapıdan yoksun şehirleşme, trafik, hava kirliliği ve şehre yılın belirli aralıklarında düşen muson yağışlarının sellere dönüşmesi de sorunlara yol açtı.

Ülkenin merkezi kabul edilen Cava Adası’nın kalkınmadan ve yatırımlardan diğer adalara kıyasla daha fazla pay almış olmasının yol açtığı gelir adaletsizliği de bu tarihi kararın sebepleri arasında.

Endonezya'nın başkenti Cakarta taşınıyor

Hükümet, yeni cazibe merkezini Cava’nın dışına inşa ederek adalar ve etnik gruplar arası gelir adaletsizliğini de dengelemeyi hedefliyor.

Yeni başkentin inşasından sonra Cakarta’nın ekonomik cazibesini kaybetmesiyse beklenmiyor. Yıllardır Cakarta’daki uluslararası şirketler ve kuruluşlar, buradaki faaliyetlerini büyük oranda sürdürecek.

Bu yüzden Cakarta’nın altyapı sorunlarının çözülmesi için de uzun vadeli planlar yapılmasının önemine dikkat çekiliyor.

Başkenti taşıma projesinin yaklaşık 32 milyar dolara mal olması bekleniyor.

Cakarta'nın halihazırda bulunduğu bölgenin bazı kesimleri her yıl 25 santimetre batıyor. Başkentin yaklaşık yarısı deniz seviyesinin altında yer alıyor. 2050 yılına gelindiğinde Cakarta'nın 3'te 1'inin su altında kalacağı tahmin ediliyor.

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