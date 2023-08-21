Cakarta'da kamu personeli hava kirliliğini azaltmak için evden çalışacak

Bloomberg'in haberine göre, Cakarta’nın Geçici Valisi Heru Budi Hartono’nun talimatıyla getirilen uygulama kapsamında kamu personeli, şehirdeki hava kirliliğini önlemek adına evden çalışacak.

Kamu personelinin yarısı, bugünden itibaren 2 ay boyunca, yüzde 25’i ise önümüzdeki aydan 21 Ekim’e kadar evden mesai yapacak.

Personelin, gereksiz yere evlerinden ayrılmalarını engellemek adına denetleme yapılacak.

Yetkililer, başkenti saran kirli havanın, 5-7 Eylül'de yapılacak Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi’ne gölge düşürmesinden endişe ediyor.

Hükümet, çevre kirliliği vergisi getirmeyi ve fabrikalarda denetimi artırmayı planlıyor.

10 milyon nüfusa sahip başkent Cakarta, hava kalitesi şirketi olan IQAir tarafından hava kirliliği en fazla şehir olarak seçilmişti.