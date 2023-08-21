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Dünya
AA 21.08.2023 16:39

Cakarta'da kamu personeli hava kirliliğini azaltmak için evden çalışacak

Endonezya’nın başkenti Cakarta'da kamu personeli, hava kirliliğinin önüne geçilmesi adına alınan tedbirler kapsamında evden çalışacak.

Cakarta'da kamu personeli hava kirliliğini azaltmak için evden çalışacak
[Fotograf: Reuters]

Bloomberg'in haberine göre, Cakarta’nın Geçici Valisi Heru Budi Hartono’nun talimatıyla getirilen uygulama kapsamında kamu personeli, şehirdeki hava kirliliğini önlemek adına evden çalışacak.

Kamu personelinin yarısı, bugünden itibaren 2 ay boyunca, yüzde 25’i ise önümüzdeki aydan 21 Ekim’e kadar evden mesai yapacak.

Personelin, gereksiz yere evlerinden ayrılmalarını engellemek adına denetleme yapılacak.

Yetkililer, başkenti saran kirli havanın, 5-7 Eylül'de yapılacak Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi’ne gölge düşürmesinden endişe ediyor.

Hükümet, çevre kirliliği vergisi getirmeyi ve fabrikalarda denetimi artırmayı planlıyor.

10 milyon nüfusa sahip başkent Cakarta, hava kalitesi şirketi olan IQAir tarafından hava kirliliği en fazla şehir olarak seçilmişti.

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