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Dünya
AA 21.08.2023 15:56

Bosna Savaşı'nda Koricanske kayalıklarında kurşuna dizilen 224 kurban törenle anıldı

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Koricanske kayalıklarında öldürülen 224 Boşnak ve Hırvat sivil, ölümlerinin 31. yılında düzenlenen törenle anıldı.

Bosna Savaşı'nda Koricanske kayalıklarında kurşuna dizilen 224 kurban törenle anıldı
[Fotograf: AA]

Bosna Hersek'teki savaşta toplama kamplarına kapatılan ve Sırp askerler tarafından 21 Ağustos 1992'de otobüslerle ülkenin orta kesimlerinde bulunan Vlasic Dağı yakınlarındaki Koricanske kayalıklarına götürülerek kurşuna dizilen 224 Boşnak ve Hırvat sivil için anma töreni düzenlendi.

Çok sayıda kurban yakını ile siyasetçilerin katıldığı törende kayalıklardan aşağıya 224 gül atılarak dua edildi.

Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Sevlid Hurtic, törende yaptığı konuşmada, "224 kişiyi hatırlamak için 224 sayısını her gün aklımızda tutmalıyız. 224 kişi öldürüldü ve bu uçuruma atıldı. Bu sayıyı unutmayalım ve çocuklarımıza anlatalım." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic de "Bosna Hersek'in her karışını savunmaya hazır olduklarının" altını çizerek, bu ve benzeri tüm acılarda birlik olunması gerektiğini kaydetti.

Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic, bugünkü anma törenlerinin "bir uyarı" mesajı taşıması gerektiğini dile getirdi.

"Otobüse bindim, içimden bir ses 'Hemen in!' dedi"

Otobüsten son dakikada inerek öldürülmekten kurtulan Hamdija Joldic, insanların otobüslerin kendilerini kurtarmak için geldiğini düşündüğünü ve bazılarının otobüse binmek için para bile verdiklerini söyledi.

Joldic, "Otobüse bindim, içimden bir ses 'Hemen in!' dedi ve arka kapıdan indim. Bana neden indiğimi soranlara ocakta yemeğim kaldığı için geri gitmem gerektiğini söyledim." dedi.

Prijedor'daki Trnopolje toplama kampından Travnik kentine götürülen Boşnak ve Hırvatlar, 21 Ağustos 1992'de Koricanske kayalıklarında Sırp birliklerince kurşuna dizilmişti.

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