İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yıktı

Gazeteci Adil Ebu Nime, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin yıktığı evlerin 3'ünün meskun, birinin yapım aşamasında olduğunu söyledi.

Ebu Nime, bölgedeki 6 evin sahibine de C bölgesinde "ruhsatsız" inşa edildiği gerekçesiyle yıkım tebligatı gönderildiğini ifade etti.

Öte yandan, Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 15 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

İnsan hakları merkezleri, Kudüs’te yaşayan Filistinlilerin her daire için on binlerce dolara mal olan yapı ruhsatı almakta ciddi zorluklar yaşadığını belirtiyor.

Filistin Ulusal Bilgi Merkezi verilerine göre, İsrail’in 1967’deki işgalinden bu yana Kudüs’te yıktığı evlerin sayısı 1900’ü geçti.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.