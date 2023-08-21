Deniz taşımacılığında yeni dönem: Rüzgar enerjisiyle çalışan kargo gemisi yelken açtı

Gemiyi kiralayan nakliye firması Cargill, teknolojinin endüstrinin daha yeşil bir geleceğe doğru yol almasına yardımcı olacağını umuyor.

Kanat boyutunda WindWings yelkenlerinin kullanılması, yakıt tüketimini ve dolayısıyla deniz taşımacılığının karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyor

Endüstrinin küresel karbondioksit (CO2) emisyonlarının yaklaşık yüzde 2,1'inden sorumlu olduğu tahmin ediliyor.

Pyxis Ocean'ın ilk yolculuğu Çin'den Brezilya'ya olacak ve rüzgar kanadı teknolojisinin ilk gerçek dünya testini sağlayacak.

Gemi limandayken katlanıyor ve denizdeyken açılıyor.

Yelkenler 37,5 metre yüksekliğinde ve dayanıklı olmaları için rüzgar türbinleriyle aynı malzemeden üretildi.

Bir geminin yalnızca motoruna güvenmek yerine rüzgar tarafından savrulmasını sağlamak, sonunda bir kargo gemisinin ömür boyu emisyonlarını yüzde 30 oranında azaltabilir.

Cargill Ocean taşımacılık başkanı Jan Dieleman, endüstrinin "karbonsuzlaştırma yolculuğunda" olduğunu söyledi.

BBC'ye verdiği demeçte, "Beş, altı yıl önce, gemicilikte insanlara karbondan arındırma hakkında soru sorsaydınız, 'peki, bu çok zor olacak, bunun yakın zamanda olacağını görmüyorum' derlerdi.