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Dünya
AA 21.08.2023 11:47

Meksika'nın en yüksek dağına tırmanan 4 dağcı, düşerek öldü

Meksika'nın en yüksek dağı Pico de Orizaba'ya tırmanan 4 dağcı, düşerek hayatını kaybetti.

Meksika'nın en yüksek dağına tırmanan 4 dağcı, düşerek öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Puebla eyaletindeki sivil savunma ofisi, 5 bin 675 metre yüksekliğindeki dağa tırmanan dağcıların ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Ofis, 4 kişinin düşerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pico de Orizaba, pek çok dağcının ölümüne sahne oluyor

Pico de Orizaba Dağı'na tırmanmaya çalışan dağcılar, sık sık kazaya kurban gidiyor.

Arama kurtarma ekipleri 2015'te, 1959'da meydana gelen çığda kaybolan 3 kişinin kara gömülü cesetlerine ulaşmıştı.

2017'de bir ABD'li, Pico de Orizaba'da yaşamını yitirmişti.

ABD’nin Mexico City Büyükelçiliği, 2018'de diplomatik misyonunun bir üyesinin dağa tırmanırken öldüğünü duyurmuştu.

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