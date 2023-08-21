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Dünya
AA 21.08.2023 12:34

ECOWAS, Nijer'in 3 yıllık geçiş hükümeti planını reddetti

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri yönetimin 3 yıllık geçiş hükümeti planını reddetti.

ECOWAS, Nijer'in 3 yıllık geçiş hükümeti planını reddetti

ECOWAS'ın Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, BBC'ye verdiği röportajda, Nijer'de Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin lideri Abdurrahmane Tchiani'nin 3 yıllık geçiş planının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Tchiani'nin önerisinin diyalog ve diplomasi için sadece "bir sis perdesi" olduğunu kaydeden Musah, "ECOWAS bölgede yeniden uzun süreli bir geçişi kabul etmiyor. Sadece mümkün olan en kısa sürede (iktidarı) devretmeye hazır olmaları gerekiyor." dedi.

Musah, askerin, yönetimi sivillere ne kadar erken geri verirse ve Nijer'in toprak bütünlüğünü savunmak gibi asli sorumluluklarına odaklanırsa o kadar iyi olacağını ifade etti.

Abdurrahmane Tchiani, 19 Ağustos'ta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, sivil yönetime geçişin en fazla 3 yıl içinde tamamlanacağını duyurmuştu.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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