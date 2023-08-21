Hawaii yangınında zarar görmeyen "mucize ev" gündem oldu

Hawaii'deki yangınlar nedeniyle şu ana kadar 114 kişi öldü, 2 bin 700'den fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kül oldu.

Maui Adası'nda, griye dönen kasabalardan Lahaina'da ise bir ev dikkat çekti. Zira söz konusu ev, kıyı şeridinde sağlam kalan tek yapı oldu.

Evin sahibi Millikin çifti, LA Times'a yaptıkları açıklamada, esasında yüzde yüz ahşap olan evde son zamanlarda bazı değişiklikler yaptıklarını belirttiler.

Çift, çatıya metal bir malzeme ekledi ve zararlı böceklere karşı evi çevreleyen yeşillikleri kesti. Ayrıca evin etrafına taşlar yerleştirildi.

Başlangıçta yangına dayanıklılık düşünülerek yapılmayan bu değişiklikler, yapının korunmasını sağladı.

Bölge sakinleri, Millikin çiftinin evini "mucize ev" olarak adlandırdı.