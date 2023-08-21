Açık 32ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.08.2023 13:19

Yunanistan'da orman yangınında bir kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'da devam eden orman yangınlarında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan'da orman yangınında bir kişi hayatını kaybetti

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, başkent Atina'nın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Viotia Bölgesi’nde, ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle iki yerleşim birimi tedbiren boşaltıldı.

Bölgedeki kamp alanı da güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

İhbar sonucu itfaiye ekiplerinin Viotia'daki mandırada bulduğu 80 yaşındaki çobanın ise besi hayvanlarını korumaya çalışırken hayatını kaybettiği tespit edildi.

Dedeağaç'taki yangın devam ediyor

Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki ili Dedeağaç'taki orman yangını ise 3'üncü gününde hala kontrol altına alınamadı.

Dedeağaç-Feres yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Dedeağaç'ta rüzgarın şiddeti saatte 70 kilometreye kadar ulaşıyor.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının açıklamasına göre, bölgede hakim şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangını kontrol altına almak zorlaşıyor.

Yangının ilk iki gününde binlerce dönüm çam ormanı kül olurken, 9 ev ve bir kilise tamamen yanmış, çok sayıda bina hasar görmüştü.

Yangın, bölgede tarım alanlarına, arı kovanlarına ve besi hayvanlarına ciddi zarar vermişti.

Bölgede çok sayıda yerleşim birimi tedbir amacıyla boşaltılmıştı.

Dumanlar Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaşırken, bölgede acil durum ilan edilmişti.

ETİKETLER
Yunanistan Orman Yangını Orman
Sıradaki Haber
ECOWAS, Nijer'in 3 yıllık geçiş hükümeti planını reddetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:58
Erdoğan: İsveç'in önce Stockholm caddelerine sahip çıkması lazım
13:39
Türkiye 7 ayda 1,9 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti
13:46
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yıktı
13:32
İBB'nin öğrenci yurtlarına başvurular başladı
13:33
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması
13:17
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Selçuklu'nun yurdu Ahlat, Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazır
Selçuklu'nun yurdu Ahlat, Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazır
FOTO FOKUS
TPAO Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin yıl dönümünü kutladı
TPAO Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin yıl dönümünü kutladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ