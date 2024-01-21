İsrail'in Gazze'de 40 gün alıkoyduğu Filistinli ağır işkencelere maruz kaldığını söyledi

Bu kişilerden biri olan Cibaliya beldesinden Abdulkadir Tafeş, alıkonulma sürecini ve yaşadığı zorlukları anlattı.

Tafeş, İsrail güçlerinin karadan işgal sürecinde Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yer alan ve saldırılar nedeniyle göçe zorlananların kaldığı Kemal Advan Hastanesi'ne yaklaşık 40 gün önce baskın düzenlediğini ifade etti.

İsrail güçlerinin baskın sırasında "iris taraması yapılacağı" bahanesiyle 5 Filistinliyi alıkoyduğunu söyleyen Tafeş, "İris taraması için ayağa kalktığımızda bir İsrail askeri, geri adım atan kişinin kısa çöpü çekeceği tehdidinde bulundu." dedi.

Sadece iki saniyelik bir an için ayağının geriye doğru kaydığını ancak hemen düzelttiğini ifade eden Tafeş, durumu gören bir İsrail askeri tarafından yakalandığını belirterek şunları dile getirdi:

"Grupta şansız olan bendim. Ayağım kayınca hemen eski yerine koymuştum ama bir de baktım ki arkamda İsrail askeri duruyor. Başımı eğdi, beni bağladı ve kumlu bir yere doğru götürdü."

İsrail askerinin kendisini güvenlik soruşturması için götürdüğünü anladığını kaydeden Tafeş, alıkonulmuş kişilerle dolu kamyonet tarzı bir araçla bilmediği bir yere nakledildiğini söyledi.

Tafeş, alıkonulduğu 40 gün çeşitli işkencelere maruz kaldığını ifade ederek, "İsrail askerleri, alıkonulanlara karşı çok ağır fiziksel ve psikolojik işkence türlerini uyguladı." diye konuştu.

Filistinli Tafeş, 40 günün sonunda dün serbest bırakıldığını ve gördüğü eziyetten dolayı vücudunda bazı kemiklerin kırıldığını aktardı.

Onlarca kişi alıkonuldu

Yaklaşık 40 gün önce aynı yerde İsrail askerleri tarafından alıkonulan ve serbest bırakılan bir başka Filistinli ise cuma günü 7'si kadın yaklaşık 200 Filistinlinin de serbest bırakıldığını söyledi.

Alıkonuldukları koşulların zor ve insanlık dışı olduğunu dile getiren Filistinli, erkeklerin tuvalete gitmesine izin verilmediğini, bu nedenle yaşlıların tuvaletlerini oldukları yerde yapmak zorunda bırakıldığını aktardı.

İsmini vermek istemeyen Filistinli şöyle devam etti:

"İsrail'in alıkoyduğu kişileri tuttuğu merkezlerde çok sayıda Filistinli bulunuyor. Bunlardan 70-80'e yakını da kadın. Bu merkezden çıktığımda, serbest bırakılan diğer kişilerden erkek ve kız kardeşimin de alıkonulduğunu ancak serbest bırakılmadığını öğrendim.

Bazı aileler, çocuklarının kara saldırıları sırasında öldürüldüğünü düşünüyor ancak bunlar alıkonulanlar arasında da olabilir."

İşkencelere maruz kalan Filistinli, İsrail askerlerinin alıkoyduğu kişileri serbest bırakmadan önce tehdit ettiğini ve "gözaltı merkezlerinde maruz kaldıkları şeyler hakkında konuşmamaları" konusunda uyardığını kaydetti.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde yüzlerce Filistinliyi alıkoyuyor. Bölgedeki onlarca aile çocuklarının akıbetini bilmiyor.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi 3 Ocak'ta, ilk tahminlere göre Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin aralarında en az 200 kadın ve çocuğun bulunduğu 3 binden fazla Filistinliyi alıkoyduğunu açıklamıştı.