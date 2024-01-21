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Dünya
DHA 21.01.2024 13:43

ABD’nin Irak’taki üssüne füze ve roket saldırısı: Yaralılar var

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Irak’ta bulunan, Irak ordusu ve ABD ordusunca ortak kullanılan Ayn'ül Esad Hava Üssü’ne füze ve roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu.

ABD’nin Irak’taki üssüne füze ve roket saldırısı: Yaralılar var
[Fotograf: AP]

CENTCOM’dan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “20 Ocak günü Bağdat saatiyle 18.30 sularında Batı Irak'taki İran destekli militanlar tarafından Ayn'ül Esad Hava Üssü’nü hedef alan çok sayıda balistik füze ve roket fırlatıldı. Füzelerin çoğu üssün hava savunma sistemleri tarafından engellenirken diğerleri üsse isabet etti. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Çok sayıda ABD personeli travmatik beyin yaralanmaları açısından değerlendirilmektedir. En az bir Iraklı hizmet mensubu yaralandı” denildi.

Balistik füze imha edildi

CENTCOM’dan yapılan diğer bir açıklamada ise Aden Körfezi’ndeki ticari gemi rotalarına ateşlenmek üzere hazırlanan bir balistik füzenini imha edildiği belirtildi. Açıklamada, “Seyrüsefer özgürlüğünün korunması ve deniz araçlarına yönelik saldırıların önlenmesi amacıyla sürdürülen çabaların bir parçası olarak, 20 Ocak günü 04.00 sularında ABD Merkez Komutanlığı kuvvetleri Aden Körfezi'ne yöneltilmiş ve fırlatılmaya hazırlanan bir Husi gemisavar füzesine karşı hava saldırısı düzenledi. ABD kuvvetleri füzenin bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanmasına ait gemiler için tehdit oluşturduğunu tespit etmiş ve ardından meşru müdafaa kapsamında füzeyi vurarak imha etmiştir. Bu eylem uluslararası suları ABD Donanması ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir” denildi.  

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