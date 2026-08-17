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Dünya
AA 17.08.2026 10:14

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 53'e çıktı

Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 53'e çıktı

Yetkililer, Endonezya'nın Flores bölgesindeki depremin ardından yürütülen çalışmalarda erişilmesi güç bölgelerdeki enkazın büyük kısmının kaldırıldığını ve yolların yeniden ulaşıma açıldığını bildirdi.

Elektrik kesintisinin arama kurtarma faaliyetlerini engellediğine dikkati çeken yetkililer, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 53'e yükseldiğini, 135 kişinin yaralandığını belirtti.

Doğu Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Melki Laka Lena da yaptığı açıklamada, arama kurtarma, tahliye, sağlık hizmetleri, barınma, ulaşım ve altyapı çalışmalarını hızlandırmak amacıyla 14 günlük "acil durum" ilan edildiğini duyurdu.

Deprem

Endonezya'nın Flores bölgesinde 15 Ağustos'ta 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, en büyüğü 6,2 olmak üzere en az 235 artçı sarsıntı kaydedilmişti.

Öte yandan, Kuzey Sumatra eyaletindeki Pematangsiantar kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Depremde 900'den fazla ev yıkılmış, 450 ev hasar görmüş ve yaklaşık 5 bin kişi geçici barınma alanlarına yerleştirilmişti.

Heyelanlar, Flores bölgesi boyunca yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yaklaşık 700 kilometrelik kara yolunun bazı bölümlerini ulaşıma kapatmıştı.

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Endonezya Deprem
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