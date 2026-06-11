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Dünya
AA 11.06.2026 10:37

Endonezya'da 2025'teki yağışlar, dünyanın en nadir büyük maymun türünün yüzde 7'sini yok etti

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda Kasım 2025'te meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu dünyanın en nadir büyük maymun türü olarak kabul edilen Tapanuli orangutanlarının yaklaşık yüzde 7'sinin öldüğü ortaya çıktı.

Endonezya'da 2025'teki yağışlar, dünyanın en nadir büyük maymun türünün yüzde 7'sini yok etti

Bilim insanları, 2017'de keşfedilen ve sayıları 800'ün altında olduğu değerlendirilen Tapanuli orangutanlarının popülasyonuna ilişkin araştırma yürüttü.

Araştırma, Sumatra Adası'nın kuzeyindeki Batang Toru Ekosistemi'ne özgü Tapanuli orangutanlarının, Kasım 2025'te yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan şiddetli yağışlardan olumsuz etkilendiğini ortaya koydu.

Şiddetli yağışların yol açtığı afetler sonucu nesli kritik derecede tehlike altında olan bu türe ait yaklaşık 58 orangutanın hayatını kaybettiğinin saptandığı araştırmada, bu oranın da toplam nüfusun yaklaşık yüzde 7'sine tekabül ettiği tespit edildi.

Bölgede aşırı hava olaylarının gelecekte de muhtemelen artarak devam edeceğine işaret edilen araştırmada, bu durumun dünyanın en nadir büyük maymun türü olarak kabul edilen Tapanuli orangutanlarının yaşam alanlarını ciddi oranda tehlikeye atabileceği belirtildi.

Araştırmanın bulguları, "Cell Press" adlı bilim dergisinde yayımlandı.

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