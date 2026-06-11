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Dünya
AA 11.06.2026 10:15

Hint Okyanusu'nda şimdiye kadarki en derin ve en geniş balina mezarlığı keşfedildi

Hint Okyanusu'nun güneydoğusunda yapılan araştırmada, 5 milyon yıldan daha eski fosillerin bulunduğu, en derin ve en geniş balina mezarlığı ortaya çıkarıldı.

Hint Okyanusu'nda şimdiye kadarki en derin ve en geniş balina mezarlığı keşfedildi
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

İtalya, Çin ve Yeni Zelanda'dan bilim insanları, denizaltıyla Hint Okyanusu'nun güneydoğusundaki hendekler ve dağlardan oluşan Diamantina alanında inceleme yürüttü.

Araştırmacılar deniz tabanına 2023 yılında yaptıkları 32 dalışta, 485 balina fosil sahası ve ileri düzeyde ayrışmış 5 yeni balina ölüsü tespit etti. Buluntular, deniz seviyesinin yaklaşık 7 bin metre altındaki noktalarda yer alırken, daha önce keşfedilen balina düşüşlerinin (whale fall) büyük bölümü 4 kilometreden daha sığ sularda bulunmuştu.

Bilim insanları, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda yaklaşık 1200 kilometre boyunca uzanan geniş alanın, daha önce tanımlanmamış bir "balina düşüşü süper koridoru" oluşturabileceğini değerlendirdi.

Çalışmada, yaklaşık 5,3 milyon yıl öncesine tarihlenen, soyu tükenmiş gagalı balina türü Pterocetus benguelae'ye ait fosilleşmiş bir kafatasının yanı sıra, bilim dünyasına yeni tanıtılan Pterocetus diamantinae türünden bir başka kafatası da bulundu.

Uzmanlar, çürümekte olan balina kalıntılarında kabuklular, yumuşakçalar, kemikle beslenen solucanlar ve kırılgan denizyıldızları gibi çok sayıda canlı türüne rastladı.

Çalışmanın yazarlarından İtalya'daki Pisa Üniversitesinden Dr. Giovanni Bianucci, yaptığı açıklamada, keşfin, ışığın bulunmadığı ve basıncın son derece yüksek olduğu derin deniz ortamlarına canlılığın nasıl uyum sağlayabildiğini gösterdiğini ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

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