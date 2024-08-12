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Dünya
TRT Haber 12.08.2024 10:09

En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askeri damga vurdu

Almanya'da düzenlenen Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda, ülkemizi temsil eden Özel Kuvvetler ve Kara Kuvvetleri personelimiz yarışmayı birinci ve ikinci sırada tamamladı.

En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askeri damga vurdu

5-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Hohenfels kentinde, 19 NATO Müttefiki ülkeden 36 takım en iyi Avrupa keskin nişancı takımı olmak için yarıştı.

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı yarışmaya Türkiye'den 2 takım katıldı.

Her yıl düzenlenen ve günlerce süren yarışmada, keskin nişancı birlikleri kara navigasyonu, ileri düzey nişancılık, tıbbi simülasyonlar ve daha birçok alanda test ediliyor.

Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda Türk Kara Kuvvetleri takımı 1'nci, Türk Özel Kuvvetleri takımı 2'nci olarak yarışmaya damga vurdu.

En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askeri damga vurdu

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