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Dünya
TRT Haber 12.08.2024 07:36

Tansiyon yüksek: Hizbullah'tan İsrail'e katyuşa füzeli saldırı

Lübnan Hizbullahı ile İsrail arasındaki tansiyon yüksek. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki ordu üssüne katyuşa füzeleriyle saldırdı. İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında ise 3 Hizbullah mensubu öldü.

Tansiyon yüksek: Hizbullah'tan İsrail'e katyuşa füzeli saldırı
[AA (Arşiv)]

İsrail-Lübnan hattında gerilim hakim.

Hizbullah İsrail'in kuzeyindeki ordu üssüne katyuşa füzesiyle saldırdı

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyini 30 katyuşa füzesiyle hedef aldı.

İsrail ordusuna ait kuzeydeki Gatun kışlasında yer alan 146'ncı Tugayı vurduğunu duyurdu. İsrail ordusu, olayda can kaybının yaşanmadığını açıkladı.

Saldırılarda 3 Hizbullah mensubu öldü

İsrail de Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor.

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail saldırılarında 3 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 407'ye yükseldi.

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İsrail'den Lübnan merkezli kanala yasak

İsrail, Lübnan'ın Al Mayadeen kanalının ülke içindeki yayınını tekrar yasakladı.

İsrail basınının haberine göre, Lübnan merkezli kanalın yayınlarının engellenmesi ve ekipmanlarına el konulması için verilen teklif Tel Aviv tarafından kabul edildi. 

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