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Dünya
AA-TRT Haber 11.08.2024 23:10

Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı: Ukrayna ve Rusya birbirini suçladı

Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı. Ukrayna ve Rusya karşılıklı olarak birbirini suçladı. Santralde radyasyon göstergelerinin normal olduğu belirtildi.

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya’nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Zaporijya NGS’deki duruma ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle Zaporijya NGS’nin soğutma sisteminde yangın çıktığını belirten Balitskiy, “Santralde bulunan 6 ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor” dedi.

Balitskiy, santral ve bulunduğu şehirde radyasyon seviyesinin de normal düzeyde olduğunu vurgulayarak, yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Zelenskiy Rusya'yı suçladı

Volodimir Zelenskiy ise yangından dolayı Rusya'yı suçladı. Zelenskiy santralde radyasyon göstergelerinin normal olduğunu söyledi.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

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